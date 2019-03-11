Алан Дзагоев: "Спорить с Гончаренко? Если у него плохое настроение, то может дать в обратку"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью клубной пресс-службе на Youtube-канале армейцев поделился интересными фактами о жизни своей команды.

– Кто лучше всех играет головой?

– В играх, наверное, защитники: Магнуссон, Бекао и Набабкин, – сказал Дзагоев.

– Самый тактически грамотный?

– Марио Фернандес.

– Кто любит спорить с Гончаренко?

– Вы знаете, наверное, я. На футбольном поле только. Набабкин еще. Иногда Виктор Михайлович может прислушаться, но если у него плохое настроение, то может и в обратку дать.

– Кто лучше всех поет?

– Я слышал пение Акинфеева и Набабкина. Игорь все же лучше. Акинфеев любит исполнять "Крошка моя" группы "Руки вверх!", а Набабкин – "Моя бабушка курит трубку".

– Кто ненавидит вечерние бега?

– Я их ненавижу. А кто их любит? Их любят только Сигурдссон и Тикнизян. Все плюются, а они возбужденные бегают. Бегут впереди всех обычно.

– Кто главный дрищ?

– Кырнац. Впереди всех бежит.

– Главный сладкоежка?

– Чалов, Кучаев. Молодые очень любят.

– Самый эмоциональный?

– Наверное, я.