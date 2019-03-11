Алан Дзагоев: "Спорить с Гончаренко? Если у него плохое настроение, то может дать в обратку"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью клубной пресс-службе на Youtube-канале армейцев поделился интересными фактами о жизни своей команды.
– Кто лучше всех играет головой?
– В играх, наверное, защитники: Магнуссон, Бекао и Набабкин, – сказал Дзагоев.
– Самый тактически грамотный?
– Марио Фернандес.
– Кто любит спорить с Гончаренко?
– Вы знаете, наверное, я. На футбольном поле только. Набабкин еще. Иногда Виктор Михайлович может прислушаться, но если у него плохое настроение, то может и в обратку дать.
– Кто лучше всех поет?
– Я слышал пение Акинфеева и Набабкина. Игорь все же лучше. Акинфеев любит исполнять "Крошка моя" группы "Руки вверх!", а Набабкин – "Моя бабушка курит трубку".
– Кто ненавидит вечерние бега?
– Я их ненавижу. А кто их любит? Их любят только Сигурдссон и Тикнизян. Все плюются, а они возбужденные бегают. Бегут впереди всех обычно.
– Кто главный дрищ?
– Кырнац. Впереди всех бежит.
– Главный сладкоежка?
– Чалов, Кучаев. Молодые очень любят.
– Самый эмоциональный?
– Наверное, я.