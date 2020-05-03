Алан Дзагоев: «Набабкин сидит в деревне. Всех уже запугал, что он тут главный»
3 мая 2020, 14:00
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, как он проводит паузу в сезоне защитник команды Кирилл Набабкин.
«Набабкин? Сидит там у себя в деревне, в Рыжово, — сказал Дзагоев в интервью каналу московских армейцев на Youtube. — Всех уже запугал, что он главный на деревне».
29-летний Алан Дзагоев в текущем сезоне провел девять матчей за ЦСКА во всех турнирах.
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