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Алан Дзагоев: «Набабкин сидит в деревне. Всех уже запугал, что он тут главный»

3 мая 2020, 14:00
Кирилл Набабкин (справа). Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Кирилл Набабкин (справа). Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, как он проводит паузу в сезоне защитник команды Кирилл Набабкин.

«Набабкин? Сидит там у себя в деревне, в Рыжово, — сказал Дзагоев в интервью каналу московских армейцев на Youtube. — Всех уже запугал, что он главный на деревне».

29-летний Алан Дзагоев в текущем сезоне провел девять матчей за ЦСКА во всех турнирах.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=PO-iI7153xE

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