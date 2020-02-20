РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Алан Дзагоев: «Близится заключительный этап сезона, в подсознании уже «Урал»

20 февраля 2020, 14:59
Теги:

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев подвел итоги товарищеского матча против «Картахены» (2:0).

— Хорошая, интенсивная игра, — приводит слова Дзагоева официальный сайт клуба. — Осталось еще две товарищеских встречи, я так понимаю, почти все сыграют по 90 минут. Сборы подходят к концу, набираем форму. Сегодня хорошо двигались, это то, что нам нужно.

— Все помнят том, что произошло здесь с вами ровно год назад. Было ли волнение сейчас?

— Конечно, в голове это чуть-чуть сидело. Если честно, мы очень долго думали, играть мне сегодня или нет. Раза три разговаривали с Гончаренко. Не очень хотелось, но свои страхи нужно перебарывать. Решил, что буду играть, нужно набирать дальше форму. В целом все нормально, без происшествий.

— Теперь в голове «Урал» или «Уфа»?

— Отыграем последний матч и будем готовиться дальше. Близится заключительный этап сезона, в подсознании «Урал» уже есть.

Матч 20-го тура между ЦСКА и «Уралом» пройдет в Москве 29 февраля.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/alan-dzagoev-strakhi-nuzhno-perebaryvat-poetomu-reshil-chto-budu-igrat/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир