На сайте «Фратрии» опубликовано сообщении о бойкоте перед дерби. Его взломали

На официальном сайте фанатского объединения «Спартака» «Фратрия» появилось сообщение о бойкоте матчей красно-белых. В нем болельщики выразили недовольство работой Олега Кононова на посту главного тренера и заявили об уходе с трибун после 80-й минуты, невзирая на результат, — акция стартует уже сегодня, на матче 6-го тура РПЛ против ЦСКА.

«В ноябре 2018 года «Спартак» принял решение о назначении нового тренера команды. За практически целый год работы Олег Кононов не оправдал никаких ожиданий, чем вызвал большой резонанс и недовольство активных фанатов «Спартака». В связи с этим советом «Фратрии» было решено поставить вопрос ультимативно. На встрече совета «Фратрии» были обсуждены последующие действия со стороны активных болельщиков «Спартака».

В связи со сложившийся обстановкой, Совет «Фратрии» принял единогласное решение о бойкоте с 80 минуты абсолютно всех матчей «Спартака», включая сегодняшнее дерби. Мы призываем всех активных болельщиков поддержать данное решение и покидать все последующие матчи после 80 минуты невзирая на результат. Данный запрет будет активен до новых изменений в клубе и нового заявления совета", — говорится в заявлении «Фратрии», подписанном также группировками Юнион, ГФ 96, Синдикат, МБ, КВО, Туки, Ультра и Старая Гвардия.

Обновление: позже в соцсетях «Фратрия» сообщила о том, что сайт был взломан, а сообщение является псевдозаявлением.

«Спартак» — ЦСКА: чемпионат России по футболу, премьер-лига, 6-й тур, 19 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало — в 20.00 (мск)