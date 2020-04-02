Актер и болельщик «Спартака» Назаров сочинил стих про коронавирус

Известный российский актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров сочинил стихотворение про коронавирус и выложил в Instagram видео, на котором читает свое произведение. Ранее, после победы «Спартака» над «Оренбургом» (3:1) в матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России Назаров сочинил песню про коронавирусную инфекцию.

— Я ошарашен нашим государством,

Хотя подобным глупостям не счесть,

Зачем скрывать, что найдено лекарство?

Что панацея от заразы есть?

Все казалось просто и не просто,

Нас обманули, впрочем, как всегда.

Вы видели на вирусе наросты?

Вот в этих рожках главная беда.

Вибрация! Они ее боятся,

Они не любят, если их трясет.

Без них COVID не сможет размножаться,

И быстро в одиночестве умрет.

Кто водит трактор — заболеть не может,

Часа четыре тряски и здоров.

И вибропрессы вам помогут тоже,

Кастрируют COVID без докторов.

Прекрасен танец живота и ниже,

Забытый добрый агрессивный шейк.

Поверьте, вирус будет пляской выжжен,

Ведь я не бот, тем более не фейк.

И хохотать конечно очень надо,

Чтоб прокачать весь организм насквозь.

Нет трактора? Так смейтесь до упаду,

До колик, до икоты и до слез, — прочитал в видео в своем Instagram Назаров.