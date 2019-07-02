Акробатический прыжок Жиго в бассейн. Не вздумайте это повторять

Полузащитник "Спартака" Жано Ананидзе опубликовал в своем Instagram сторис. 26-летний грузинский футболист заснял на видео очередной прыжок в бассейн защитника красно-белых Самюэля Жиго.

В этот раз 25-летний француз прыгнул в бассейн, оттолкнувшись от бортика пятой точкой.

В данный момент красно-белые находятся в Австрии, где готовятся к возобновлению чемпионата России.

Ранее Жано опубликовал два видео с защитником "Спартака".

Экстремальный прыжок Жиго в бассейн. Видео // Дубль два: очередной странный прыжок Жиго в бассейн. Жано снимает