Аккаунт хавбека "Спартака" Аяза Гулиева недоступен в Инстаграме. Он удален?

Аккаунт хавбека "Спартака" Аяза Гулиева является недоступным в Инстаграме.

- К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена, - такая надпись появляется при попытке посмотреть Инстаграм 22-летнего хавбека.

Напомним, в четверг стало известно о конфликте Гулиева с гражданином США: футболист сломал американцу нос после дорожного инцидента и был доставлен в полицию. Позже иностранец написал заявление об отсутствии претензий к россиянину - тот несколько раз извинился за свое поведение и предложил оплатить визиты к врачам.

В текущем сезоне Гулиев провел 25 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Хавбек "Спартака" Гулиев сломал нос американцу и был доставлен в полицию