20:25 11 апреля | Футбол — РПЛ

Аккаунт хавбека "Спартака" Аяза Гулиева недоступен в Инстаграме. Он удален?

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Аккаунт хавбека "Спартака" Аяза Гулиева является недоступным в Инстаграме. 

- К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена, - такая надпись появляется при попытке посмотреть Инстаграм 22-летнего хавбека. 

Напомним, в четверг стало известно о конфликте Гулиева с гражданином США: футболист сломал американцу нос после дорожного инцидента и был доставлен в полицию. Позже иностранец написал заявление об отсутствии претензий к россиянину - тот несколько раз извинился за свое поведение и предложил оплатить визиты к врачам.

В текущем сезоне Гулиев провел 25 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Хавбек "Спартака" Гулиев сломал нос американцу и был доставлен в полицию

  

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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