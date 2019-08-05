Акинфеев заявил, что видит себя только в ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что вряд ли перейдет в другой клуб.

- Смогу ли я играть в другом месте? Смотря какой клуб, - цитирует Акинфеева "Чемпионат". - В России – точно нет. А вот если поехать куда-нибудь в Катар или в Китай… Да нет, шучу, конечно. Вы правы – вряд ли в моей карьере будет другой клуб. Я вижу себя только в ЦСКА. Вся жизнь здесь прошла. Я никогда не заморачиваюсь на тему: что могло бы случиться, поступи я по-другому. Всегда найдется куча советчиков. Некоторые говорили: он испугался ехать. Окей, пусть будет "я испугался". Хочется сказать им всем: "Да, вы правы. Главное – отстаньте от меня". Глобально я ни о чем не жалею. Возможно, были отдельные жизненные эпизоды, когда стоило поступить по-другому. Но в том, что касается карьеры, я, как мне кажется, был прав.

33-летний Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года. Вместе с командой он шесть раз выигрывал чемпионат России и кубок страны, семь раз побеждал в Суперкубке России. Победитель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.

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