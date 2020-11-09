Акинфеев установил рекорд чемпионата России по пенальти

Игорь Акинфеев справился с ударом Романа Еременко с 11-метровой отметки и установил сразу два рекорда чемпионатов России. Голкипер ЦСКА первым в истории отразил 15 пенальти, в активе Романа Березовского 14 отбитых ударов, у Сергея Рыжикова и Александра Беленова — по 11.

Также Акинфеев обогнал Березовского и по числу неточных 11-метровых ударов в их ворота. Игоря соперники не сумели переиграть 19 раз, Роман заставлял оппонентов промахнуться в 18 случаях, Беленов — в 17. (Кирилл Бурдаков)

Вратари, чаще всего не пропускавшие с пенальти в чемпионатах России