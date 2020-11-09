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Акинфеев установил рекорд чемпионата России по пенальти

02:22
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Игорь Акинфеев справился с ударом Романа Еременко с 11-метровой отметки и установил сразу два рекорда чемпионатов России. Голкипер ЦСКА первым в истории отразил 15 пенальти, в активе Романа Березовского 14 отбитых ударов, у Сергея Рыжикова и Александра Беленова — по 11.

Также Акинфеев обогнал Березовского и по числу неточных 11-метровых ударов в их ворота. Игоря соперники не сумели переиграть 19 раз, Роман заставлял оппонентов промахнуться в 18 случаях, Беленов — в 17. (Кирилл Бурдаков)

Вратари, чаще всего не пропускавшие с пенальти в чемпионатах России

Игрок

Пенальти

Отразил

Мимо/штанга

Не забито

Игорь Акинфеев

54

15

4

19

Роман Березовский

52

14

4

18

Александр Беленов

47

11

6

17

Сергей Рыжиков

45

11

2

13

Руслан Нигматуллин

35

10

2

12

Андрей Новосадов

30

9

3

12

Илья Близнюк

29

8

4

12

Вячеслав Малафеев

41

7

4

11
ЦСКА — Ростов

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