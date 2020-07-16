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Акинфеев сравнялся с Семаком по матчам в чемпионате

16 июля 2020, 21:19
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Матч против «Локомотива» стал для Игоря Акинфеева 456-м в высшем российском дивизионе. Голкипер ЦСКА, который дебютировал в премьер-лиге в мае 2003 года, сравнялся по числу игр с экс-капитаном красно-синих Сергеем Семаком, выступавшим также за «Асмарал», «Москву», «Рубин» и «Зенит». Правда, догнать рекордсмена и многолетнего партнера по армейскому клубу Сергея Игнашевича у капитана ЦСКА получится не раньше августа 2021 года. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по матчам в чемпионате России

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Сергей Игнашевич

Кр.Советов, Локомотив, ЦСКА

489

41

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

102

Игорь Акинфеев

ЦСКА

456

-357

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

120

Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов

433

98

Василий Березуцкий

Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА

402

9

Руслан Аджинджал

Балтика, Торпедо-ЗИЛ, Уралан, Терек, Луч-Энергия, Кр.Советов, Волга, Краснодар

397

21

Валерий Есипов

Факел, Ротор, Сатурн

390

88

Александр Самедов

Спартак, Локомотив, Москва, Динамо, Кр.Советов

386

56

Игорь Денисов

Зенит, Анжи, Динамо, Локомотив

384

25

Дмитрий Комбаров

Динамо, Спартак, Кр.Советов

380

33

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

377

129

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