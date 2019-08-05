"Надеюсь, еще будут приобретения". Акинфеев считает, что ЦСКА нужен дядька в центр поля

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что команде необходим опытный игрок в средней линии.

- Про нынешний ЦСКА скажу главное – команда может прогрессировать, - цитирует Акинфеева "Чемпионат". - Долгим ли будет процесс роста? Этого пока не понимает никто. Надеюсь, у ЦСКА еще будут приобретения. Нам очень нужен дядька в центр поля, который брал бы бразды в свои руки и вел за собой. В ЦСКА всегда были такие игроки. Сначала Яновский, потом Рахимич, в последние годы Вернблум. С таким партнером и молодые прогрессировали бы быстрей. Останься Понтус в ЦСКА, нынешние пацаны за год сделали бы огромный скачок.

— Перед началом прошлого сезона ЦСКА предрекали борьбу за выживание, зимой – борьбу за чемпионство. Чего ждать теперь?

— В прошлом сезоне я понимал: американских горок не избежать. Но вместе с тем было ощущение: ниже пятого места точно не опустимся. С мотивацией от тренера и руководства у нас все в порядке. Я понимал: надо качественно провести сборы – и какая бы новая команда ни была, все у нее должно быть более или менее нормально. Слава богу, что заняли четвертое место и теперь гарантированно поиграем в Лиге Европы. Что касается потолка нынешней команды, он мне пока непонятен.

— Если ЦСКА станет чемпионом, удивитесь?

— Нет. Но так же вам скажет игрок любой другой команды, претендующей на лидерство. Понимаю одно: чудес не бывает. Если команда заслужит, она станет чемпионом. В прошлом сезоне наиграли на 4-е место. Будем первыми в этом – о’кей. Руки, ноги, головы – это же все наше. Все зависит от нас.

33-летний Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года. Вместе с командой он шесть раз выигрывал чемпионат России и кубок страны, семь раз побеждал в Суперкубке России. Победитель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.

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