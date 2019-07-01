Акинфеев счастлив, что был частью сборной России во время ЧМ-2018

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями об участии в чемпионате мира-2018 в составе сборной России. Он отметил, что был счастлив участвовать в подобном событии.

– Здорово, что этот год был, пережили радостные эмоции, положительные, – рассказал Акинфеев в интервью пресс-службе РФС. – Это самое главное, ключевое, наверное. То, что касается меня – я был счастлив быть частью команды, участвовать в таком мероприятии, турнире. Много я повидал в сборной, но такие эмоции сравнимы с Евро-2008. Жалко, что это все быстро пролетело. Вот уже скоро снова зима, все заново идет. Вспоминаю, но не могу сказать, что часто.

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира-2018.