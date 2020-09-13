Акинфеев поругался с Карповым во время дерби ЦСКА — «Спартак». Было страшно
13 сентября 2020, 20:35
Во время второго тайма матча 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» голкипер армейцев Игорь Акинфеев накричал на одноклубника Вадима Карпова. Эпизод случился на 60-й минуте встречи.
Судя по всему, Акинфеев был недоволен игрой 18-летнего Карпова в моменте с ударом защитника красно-белых Георгия Джикии.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Спартак»
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ЦСКА — «Спартак»: что было в моменте со стыком Карпова и Айртона?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи