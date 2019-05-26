Акинфеев оформил 200-й "сухарь" в премьер-лиге

Игорь Акинфеев провел 200-й сухой матч в высшем российском дивизионе. Голкипер ЦСКА стал первым, кому удалось добраться до этой отметки.

На счету ближайшего преследователя Сергея Овчинникова 129 "сухарей". Любопытно, что соперником армейцев в последнем туре были "Крылья Советов", в игре с которыми Акинфеев дебютировал в премьер-лиге в мае 2003 года. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по сухим матчам в чемпионате России

Вратарь Клубы Матчи Сухие матчи Игорь Акинфеев ЦСКА 427 200 Сергей Овчинников Локомотив, Динамо 290 129 Сергей Рыжиков Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов 314 124 Вячеслав Малафеев Зенит 328 121 Александр Филимонов Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Торпедо-Металлург, Арсенал 312 118 Роман Березовский Зенит, Торпедо, Динамо, Химки 313 103 Гильерме Локомотив 235 92 Владимир Габулов Динамо, Алания, ЦСКА, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал 300 87

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