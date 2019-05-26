Акинфеев оформил 200-й "сухарь" в премьер-лиге

Игорь Акинфеев провел 200-й сухой матч в высшем российском дивизионе. Голкипер ЦСКА стал первым, кому удалось добраться до этой отметки.
На счету ближайшего преследователя Сергея Овчинникова 129 "сухарей". Любопытно, что соперником армейцев в последнем туре были "Крылья Советов", в игре с которыми Акинфеев дебютировал в премьер-лиге в мае 2003 года. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры по сухим матчам в чемпионате России
|
Вратарь
|
Клубы
|
Матчи
|
Сухие матчи
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
427
|
200
|
Сергей Овчинников
|
Локомотив, Динамо
|
290
|
129
|
Сергей Рыжиков
|
Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов
|
314
|
124
|
Вячеслав Малафеев
|
Зенит
|
328
|
121
|
Александр Филимонов
|
Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Торпедо-Металлург, Арсенал
|
312
|
118
|
Роман Березовский
|
Зенит, Торпедо, Динамо, Химки
|
313
|
103
|
Гильерме
|
Локомотив
|
235
|
92
|
Владимир Габулов
|
Динамо, Алания, ЦСКА, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал
|
300
|
87
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