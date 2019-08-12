Акинфеев обогнал Семака

Игорь Акинфеев в матче пятого тура против "Сочи" (0:0) в 429-й раз вышел в основе ЦСКА на матч высшего российского дивизиона. По числу попаданий в стартовый состав капитан армейцев теперь занимает второе место в истории турнира, на одну игру опережая Сергея Семака. На счету владеющего рекордом экс-партнера Акинфеев и Семака по ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича 475 выходов в основном составе. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по выходам в стартовом составе в истории чемпионата России