01:20 12 августа | Футбол — РПЛ

Акинфеев обогнал Семака

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Игорь Акинфеев в матче пятого тура против "Сочи" (0:0) в 429-й раз вышел в основе ЦСКА на матч высшего российского дивизиона. По числу попаданий в стартовый состав капитан армейцев теперь занимает второе место в истории турнира, на одну игру опережая Сергея Семака. На счету владеющего рекордом экс-партнера Акинфеев и Семака по ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича 475 выходов в основном составе. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по выходам в стартовом составе в истории чемпионата России

Игрок

Клубы

Матчи

Старт

Сергей Игнашевич

Кр.Советов, Локомотив, ЦСКА

489

475

Игорь Акинфеев

ЦСКА

432

429

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

428

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

404

Василий Березуцкий

Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА

402

396

Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов

433

371

Валерий Есипов

Факел, Ротор, Сатурн

390

366

Игорь Денисов

Зенит, Анжи, Динамо, Локомотив

384

350
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