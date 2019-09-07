Акинфеев мечтает хотя бы один день почувствовать себя обычным человеком

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что мечтает хотя бы на один день почувствовать себя обычным человеком. 33-летний голкипер выступает за армейцев с 2003 года, он дебютировал во взрослой команде в 16 лет.

— В 2005 году мне было 19 лет, спортивная жизнь только начинается, а мне удалось выиграть Кубок УЕФА, — приводит РИА «Новости» слова Акинфеева. — Я не понимал, что мы сделали, лет через пять мы поняли, что это какое-то масштабное событие. Думаю, если бы сейчас мы выиграли Кубок УЕФА, это было бы более масштабное событие, потому что сейчас уже есть интернет и все такое. Та победа для меня — колоссальное счастье, не мог себе даже такое представить.

Есть ли мечта? Когда я сидел на стадионе, то смотрел в окно на то, как вы гуляете, веселитесь, празднуете, и мне хочется быть с вами. Но я понимаю, не получится просто походить без автографов, фотографий. Хочу себя почувствовать обычным человеком, чтобы так же, как и вы, отдохнуть в свой выходной. Мечта — чтобы хотя бы один день никто не попросил автограф, просто отдохнуть.

В составе ЦСКА Акинфеев по шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России, семь раз — Суперкубок страны, а в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА.