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Акинфеев — лучший игрок ЦСКА в октябре

8 ноября 2019, 16:45
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Болельщики ЦСКА признали голкипера Игоря Акинфеева лучшим игроком месяца, сообщает официальный сайт клуба.

Он принял участие в пяти встречах армейцев в октябре и в каждой из них был признан игроком матча.

По итогам голосования среди поклонников красно-синих, Акинфеев набрал 31 процент голосов. До этого на протяжении трех месяцев подряд лучшим игроком клуба признавался защитника Мариу Фернандес.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/igor-akinfeev-luchshiy-v-oktyabre-1/

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