Акинфеев и Овчинников. Оцените силу их совместной фотографии
18:43
ЦСКА в своем официальном Twitter опубликовал совместное фото многолетнего вратаря команды Игоря Акинфеева и тренера армейских голкиперов Сергея Овчинникова.
— Сила этого фото зашкаливает, — подписал фотографию клуб.
В продолжение второго сбора в испанской Кампоаморе ЦСКА ждут товарищескте матчи с «Норшелланном» (5 февраля), «Оддом» (8 февраля) и «Зенитом» (9 февраля).
Сила этого фото зашкаливает ??? #Кампоамор2020?? pic.twitter.com/mchAIG6hpG— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 4, 2020
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