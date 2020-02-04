Акинфеев и Овчинников. Оцените силу их совместной фотографии

ЦСКА в своем официальном Twitter опубликовал совместное фото многолетнего вратаря команды Игоря Акинфеева и тренера армейских голкиперов Сергея Овчинникова.

— Сила этого фото зашкаливает, — подписал фотографию клуб.

В продолжение второго сбора в испанской Кампоаморе ЦСКА ждут товарищескте матчи с «Норшелланном» (5 февраля), «Оддом» (8 февраля) и «Зенитом» (9 февраля).