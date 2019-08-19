Акинфеев догнал Семшова
Матч против «Спартака» (1:2) стал для Игоря Акинфеева 433-м в чемпионатах России. Голкипер ЦСКА сравнялся в списке гвардейцев с Игорем Семшовым. Больше матчей в высшем дивизионе провели только Сергей Игнашевич, Сергей Семак и Дмитрий Лоськов.
Десятка гвардейцев чемпионата России
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Сергей Игнашевич
|
Кр.Советов, Локомотив, ЦСКА
|
489
|
41
|
Сергей Семак
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
456
|
102
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
453
|
120
|
Игорь Семшов
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов
|
433
|
98
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
433
|
-334
|
Василий Березуцкий
|
Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА
|
402
|
9
|
Руслан Аджинджал
|
Балтика, Торпедо-ЗИЛ, Уралан, Терек, Луч-Энергия, Кр.Советов, Волга, Краснодар
|
397
|
21
|
Валерий Есипов
|
Факел, Ротор, Сатурн
|
390
|
88
|
Александр Самедов
|
Спартак, Локомотив, Москва, Динамо, Кр.Советов
|
386
|
56
|
Игорь Денисов
|
Зенит, Анжи, Динамо, Локомотив
|
384
|
25
По числу матчей против «Спартака» (31) голкипер ЦСКА вышел на третье место, обойдя Семшова. Сергей Игнашевич имеет в активе на две встречи больше, Сергей Семак — на четыре. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры по матчам против «Спартака» в высшем дивизионе
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Передачи
|
Сергей Семак
|
35
|
8
|
3
|
Сергей Игнашевич
|
33
|
4
|
1
|
Игорь Акинфеев
|
31
|
-33
|
0
|
Игорь Семшов
|
30
|
9
|
4
|
Василий Березуцкий
|
29
|
1
|
1
|
Дмитрий Лоськов
|
28
|
4
|
7
|
Константин Зырянов
|
27
|
1
|
4
|
Игорь Денисов
|
27
|
0
|
2
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