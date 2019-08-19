Акинфеев догнал Семшова

Матч против «Спартака» (1:2) стал для Игоря Акинфеева 433-м в чемпионатах России. Голкипер ЦСКА сравнялся в списке гвардейцев с Игорем Семшовым. Больше матчей в высшем дивизионе провели только Сергей Игнашевич, Сергей Семак и Дмитрий Лоськов .

Десятка гвардейцев чемпионата России

Игрок Клубы Матчи Голы Сергей Игнашевич Кр.Советов, Локомотив, ЦСКА 489 41 Сергей Семак Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит 456 102 Дмитрий Лоськов Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн 453 120 Игорь Семшов ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов 433 98 Игорь Акинфеев ЦСКА 433 -334 Василий Березуцкий Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА 402 9 Руслан Аджинджал Балтика, Торпедо-ЗИЛ, Уралан, Терек, Луч-Энергия, Кр.Советов, Волга, Краснодар 397 21 Валерий Есипов Факел, Ротор, Сатурн 390 88 Александр Самедов Спартак, Локомотив, Москва, Динамо, Кр.Советов 386 56 Игорь Денисов Зенит, Анжи, Динамо, Локомотив 384 25

По числу матчей против «Спартака» (31) голкипер ЦСКА вышел на третье место, обойдя Семшова. Сергей Игнашевич имеет в активе на две встречи больше, Сергей Семак — на четыре. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по матчам против «Спартака» в высшем дивизионе

Игрок Матчи Голы Передачи Сергей Семак 35 8 3 Сергей Игнашевич 33 4 1 Игорь Акинфеев 31 -33 0 Игорь Семшов 30 9 4 Василий Березуцкий 29 1 1 Дмитрий Лоськов 28 4 7 Константин Зырянов 27 1 4 Игорь Денисов 27 0 2

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