Акинфеев дал характеристику 15-летнему вратарю ЦСКА Торопу
20 августа 2019, 14:42
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о юном голкипере армейцев Владиславе Торопе. Вчера 15-летний игрок был включен в заявку красно-синих на матч красно-синих со «Спартаком» (1:2).
— 15 летний вратарь ЦСКА Владислав Тороп попал в заявку на дерби. Он действительно такой талантливый? — вопрос Акинфееву на пресс-конференции в Москве.
— Если бы он не был талантлив, то не был бы в составе. Это большой аванс ему, но и я начинал рано. Пацан хороший, умный, если будет делать правильные шаги, то все получится. Талант у него есть. (Елена Григорьевская)
ЦСКА заявил на дерби 15-летнего вратаря. Так рано к основе не подпускали даже Акинфеева
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