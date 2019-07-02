Ахмед Айдамиров: "Переходим на рублевые зарплаты. С россиянами получается, с иностранцами сложнее"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал "СЭ" намерение владельца "Спартака" Леонида Федуна перевести всех игроков красно-белых на рублевые зарплаты.

- Как обстоят дела в "Ахмате"? - вопрос Айдамирову.

- Потихоньку оставшиеся российские игроки переходят на рубль. С иностранцами, конечно, сложнее.

- Не соглашаются?

- Пока нет. Со всеми ведем беседы. Надеюсь, в скором будущем договоримся.

- Почему вы считаете это правильным?

- Из-за колебаний курса. Ладно, если все было бы в пределах допустимого, но с 2014 года это не так. Обязательства надо исполнять. Конечно, все за рублевые зарплаты. (Арман Мкртчян)

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