«Ахмат» вырвал победу на последних минутах у «Тамбова» с минимальным счетом

В матче 14-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» принимал «Ахмат». Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

Мяч был забит в самой концовке второго тайма. Автором победного гола стал полузащитник Артем Тимофеев.

«Ахмат» одержал третью победу подряд и с 23 очками поднялся на 7-е место. «Тамбов» с 12 очками остался на 13-й позиции.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

14-й тур

«Тамбов» — «Ахмат» (Грозный) — 0:1 (0:0)

Гол: Тимофеев, 87.

«Тамбов»: Рыжиков, Ойеволе, Рыбин, Шляков, Таказов, Ароян, Грицаенко, Карасев (Шахов, 90+2), Чуперка, Карапетян (Тилль, 76), Онугха (Костюков, 81).

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Богосавац, Анхель, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Ильин (Альсултанов, 90+1), Швец, Бериша (Садулаев, 73), Полярус (Харин, 56), Мелкадзе (Быстров, 57).

Предупреждения: Ненахов, 33. Онугха, 44. Ильин, 82.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Сафьян (Москва), Миневич (Смоленск).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Петросян (Бронницы).

7 ноября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».