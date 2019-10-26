«Ахмат» в меньшинстве сыграл вничью с «Арсеналом»

«Ахмат» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 14-го тура премьер-лиги (1:1). В составе грозненцев голом отметился защитник Андрей Семенов, у туляков отличился нападающий Эванс Кангва. На 84-й минуте хозяева остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил хавбек Одисе Роши.

«Арсенал» набрал 16 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице, «Ахмат» с 13 баллами располагается на 14-й строчке.

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Премьер-лига

14-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Арсенал» (Тула) — 1:1 (1:0)

Голы: Семенов, 20 (1:0). Кангва, 77 (1:1).

«Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Гиголаев, Роши, Исмаэл (Гащенков, 82), Глушаков (Митришев, 89), Иванов (Швец, 67), Бериша, Понсе.

«Арсенал» (Тула): Шамов, Комбаров (Хагуш, 63), Беляев, Григалава, Альварес, Ломовицкий, Костадинов, Горбатенко, Ткачев, Лесовой (Кангва, 71), Тудорие (Луценко, 68).

Предупреждения: Ломовицкий, 18. Костадинов, 23. Альварес, 29. Роши, 79. Швец, 89. Уциев, 90+3.

Удаление: Роши, 84 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Волошин (Смоленск). Аверьянов (Москва), Березнев (Ростов-на-Дону).

26 октября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

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