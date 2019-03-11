"Ахмат" – "Урал": стартовые составы команд

"Ахмат" и "Урал" объявили свои стартовые составы на матч 19-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Грозном, на стадионе "Ахмат Арена", начало – в 17.30 (мск).

Стартовый состав "Ахмата": Городов – Плиев, Семенов, Мусалов, Кешмази – Иванов, Швец, Раванелли, Исмаэл, Шиманьски – Балай.

Запасные: Гудиев, Родолфо, Кадыров, Бериша, Садулаев, Митришев, Аблае.

Стартовый состав "Урала": Годзюр – Меркулов, Страндберг, Поляков, Кулаков – Димитров, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Бумаль – Погребняк.

Запасные: Баклов, Данцев, Динга, Брызгалов, Балажиц, Бавин, Ароян, Катрич, Жигулев, Магомадов, Араторе, Панюков.

"Ахмат" – "Урал": чемпионат России, 11 марта, онлайн-трансляция.