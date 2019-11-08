«Ахмат» сыграл вничью с «Уралом» в Грозном

«Ахмат» дома сыграл вничью с «Уралом» (0:0) в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат Арена».

Полузащитник Денис Глушаков вышел в старте у «Ахмата» и провел на поле всю игру.

«Урал» с 19 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — 15 баллов и 13-я строчка.

Чемпионат России. Премьер-лига

16-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:0

«Ахмат» (Грозный): Городов, Мусалов, Анхель, Семенов, Гиголаев, Роши, Швец, Глушаков, Исмаэл, Михаляк (Харин, 59), Понсе (Мбенг, 72).

«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Ильин, Егорычев (Погребняк, 84), Аугустыняк, Бикфалви (Кухарчик, 62), Эль-Кабир, Панюков (Бумаль, 70).

Предупреждения: Гиголаев, 47. Швец, 61.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Петросян(Бронницы).

8 ноября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

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