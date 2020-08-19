В матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» принимает «Ротор».

В первом тайме командам не удалось отличиться. При этом грозненцы не забили пенальти: Андрес Понсе попал в штангу.

Зато во второй тайме команды порадовали зрителей забитыми голами. В составе «Ахмата» дважды отличился Одисе Роши, еще один гол забил Владимир Ильин. У гостей гол забил Сергей Серченков.

30-я минута: незабитый Понсе пенальти

47-я минута: гол Ильина

53-я минута: первый гол Роши

58-я минута: гол Серченкова

61-я минута: второй гол Роши