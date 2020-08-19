«Ахмат» — «Ротор»: видеотрансляция матча чемпионата России
16:00
«Ахмат» сыграет с «Ротором» в матче 3-го тура чемпионата России. Начало встречи — 18:00.
Следить за матчем «Ахмат» — «Ротор» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч Премьер».
Видеотрансляция матча «Ахмат» — «Ротор»
Опрос
проголосовало: 31159Все опросы
Как вы оцените судейство в РПЛ летом-2020?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...