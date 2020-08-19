«Ахмат» — «Ротор»: Роши увеличил преимущество хозяев
19:17
Полузащитник «Ахмата» Одисе Роши забил гол в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора». Он увеличил преимущество хозяев — 2:0.
Грозненцы провели опасную атаку, которая закончилась ударом по воротам. Казалось, волгоградцы отвели угрозу, но Роши первым оказался на подборе и повторным ударом вогнал мяч под перекладину.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...