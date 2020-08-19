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«Ахмат» — «Ротор»: Роши увеличил преимущество хозяев

19:17
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Полузащитник «Ахмата» Одисе Роши забил гол в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора». Он увеличил преимущество хозяев — 2:0.

Грозненцы провели опасную атаку, которая закончилась ударом по воротам. Казалось, волгоградцы отвели угрозу, но Роши первым оказался на подборе и повторным ударом вогнал мяч под перекладину.

Ахмат — Ротор

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