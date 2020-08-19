Полузащитник «Ахмата» Одисе Роши забил гол в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора». Он увеличил преимущество хозяев — 2:0.

Грозненцы провели опасную атаку, которая закончилась ударом по воротам. Казалось, волгоградцы отвели угрозу, но Роши первым оказался на подборе и повторным ударом вогнал мяч под перекладину.