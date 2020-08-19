Нападающий «Ахмата» Андрес Понсе не реализовал пенальти в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора».

Понсе пробил в штангу. Мяч отлетел прямо к нему, после чего игрока Венесуэлы отправил его в ворота. Однако, так как никто до этого больше не касался мяча, арбитр встречи Сергей Лапочкин не засчитал гол и назначил свободный удар.