На 41-й минуте матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Ротор» арбитр Сергей Лапочкин правильно отменил пенальти в ворота хозяев поля и наказал Камиля Муллина предупреждением за неспортивное поведение.

Матч «Ахмат» — «Ротор».

Двумя минутами ранее судья указал на 11-метровую отметку, решив, что вратарь грозненской команды Гиорги Шелия попал рукой по ноге Муллина и сбил его. Но Лапочкину помогли видеоассистенты — вмешались Павел Кукуян и Алексей Воронцов.

Матч «Ахмат» — «Ротор».

Арбитр изучил два повтора спорного эпизода, снятые с разных ракурсов. Было слышно, как он общался с Кукуяном и что просил сделать с видеозаписью. В итоге рефери убедился, что Муллин симулировал и изменил свое первоначальное решение. (Александр Бобров)