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«Ахмат» — «Ротор»: Марат Быстров дебютирует за грознецев

16:53
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В матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» примет «Ротор». Стали известны стартовые составы команд.

«Ахмат»: Шелия, Быстров, Пуцко, Семенов, Богосавац, Тимофеев, Исмаэл, Харин, Бериша, Умаев, Понсе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Адамов, Иванов, Х.Кадыров, Ильин, Роши, Швец, А.Кадыров.

«Ротор»: Довбня, Пискунов, Кожемякин, Гогуа, Степанов, Алейник, Песегов, Султонов, Макаров, Жигулев, Муллин.

Запасные: Репин, Байрыев, Николаев, Манучарян, Матрикарди, Серченков.

Ахмат — Ротор

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