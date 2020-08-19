«Ахмат» — «Ротор»: Марат Быстров дебютирует за грознецев
16:53
В матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» примет «Ротор». Стали известны стартовые составы команд.
«Ахмат»: Шелия, Быстров, Пуцко, Семенов, Богосавац, Тимофеев, Исмаэл, Харин, Бериша, Умаев, Понсе.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Адамов, Иванов, Х.Кадыров, Ильин, Роши, Швец, А.Кадыров.
«Ротор»: Довбня, Пискунов, Кожемякин, Гогуа, Степанов, Алейник, Песегов, Султонов, Макаров, Жигулев, Муллин.
Запасные: Репин, Байрыев, Николаев, Манучарян, Матрикарди, Серченков.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
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