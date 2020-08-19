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«Ахмат» — «Ротор»: Ильин открыл счет после изумительной комбинации

19:11
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Полузащитник «Ахмата» Владимир Ильин открыл счет в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора».

Полузащитник грозненцев Олег Иванов шведой вырезал шикарную передачу на Ильина на линии штрафной. И хавбек пробил в одно касание, не дав мячу опуститься на газон.

Отметим, что оба футболиста появились на поле, выйдя на замену.

Ахмат — Ротор

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