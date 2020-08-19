«Ахмат» — «Ротор»: Ильин открыл счет после изумительной комбинации
19:11
Полузащитник «Ахмата» Владимир Ильин открыл счет в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора».
Полузащитник грозненцев Олег Иванов шведой вырезал шикарную передачу на Ильина на линии штрафной. И хавбек пробил в одно касание, не дав мячу опуститься на газон.
Отметим, что оба футболиста появились на поле, выйдя на замену.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
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