Полузащитник «Ахмата» Владимир Ильин открыл счет в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора».

Полузащитник грозненцев Олег Иванов шведой вырезал шикарную передачу на Ильина на линии штрафной. И хавбек пробил в одно касание, не дав мячу опуститься на газон.

Отметим, что оба футболиста появились на поле, выйдя на замену.