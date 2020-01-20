«Ахмат» проиграл «Ботошани» во втором контрольном матче на зимних сборах в Турции

«Ахмат» уступил румынскому «Ботошани» во втором контрольном матче на зимних сборах в Турции — 1:3.

В составе победителей дублем отметился Марко Дуганджич, еще один гол забил Александру Джордж. Единственный гол в составе российского клуба забил Халид Кадыров.

Товарищеский матч

«Ахмат» (Россия) — «Ботошани» (Румыния) — 1:3 (0:2)

Голы: Дуганджич, 15 (0:1). Дуганджич, 39 (0:2). Х.Кадыров, 58 (1:2). Чимпану, 90+3 — с пенальти (1:3).

«Ахмат»: Городов (Гудиев, 46), Семенов (Гиголаев, 46), Анхель, Ненахов (Адамов, 46), Иванов (Х.Кадыров, 46), Харин (Мосейчук, 46), Раванелли (Садулаев, 46), Исмаэл (Понсе, 46), Митришев (А.Кадыров, 81), Ильин (Мбенг, 46), Визеу (Михаляк, 46).

20 января. Белек. Стадион «Спорткомплекс Титаник».