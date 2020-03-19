РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ахмат» продолжает тренировки

19 марта 2020, 16:15

«Ахмат» продолжает тренировочный процесс, несмотря на эпидемию коронавируса. Как сообщает Twitter клуба, футболисты проводят по одной тренировке в день.

К полноценной работе в обшей группе приступили Максим Ненахов и Бернард Бериша. В лазарете команды остается сербский легионер Мирослав Богосавац, он восстанавливается после микротравмы.

Розыгрыш Тинькофф-чемпионата России из-за коронавируса был приостановлен. Большинство клубов прервали свои тренировки.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 222 643 человек. Умерших — 9 115, выздоровевших — 84 506. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 9443
Все опросы
Как вы заполните паузу в РПЛ и еврофутболе?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир