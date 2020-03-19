«Ахмат» продолжает тренировки

«Ахмат» продолжает тренировочный процесс, несмотря на эпидемию коронавируса. Как сообщает Twitter клуба, футболисты проводят по одной тренировке в день.

К полноценной работе в обшей группе приступили Максим Ненахов и Бернард Бериша. В лазарете команды остается сербский легионер Мирослав Богосавац, он восстанавливается после микротравмы.

«Ахмат» продолжает тренировочный процесс. Команда в эти дни проводит по одной тренировке в день.К полноценной работе в обшей группе приступили Ненахов и Бериша. В лазарете команды остаётся сербский легионер Мирослав Богосавац, он восстанавливается после микротравмы pic.twitter.com/hcn1fCoENQ — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) March 19, 2020

Розыгрыш Тинькофф-чемпионата России из-за коронавируса был приостановлен. Большинство клубов прервали свои тренировки.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 222 643 человек. Умерших — 9 115, выздоровевших — 84 506. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.

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