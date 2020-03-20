«Ахмат» продолжает тренироваться в Грозном, несмотря на коронавирус

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов сообщил, что все игроки остались в Грозном и никто никуда не улетел. Поэтому, по его словам, тренерский штаб продолжил тренировочный процесс.

Нвапомним, что из-за коронавируса чемпионат России приостановлен до 10 апреля.

— Мы решили не останавливать тренировочный процесс, — приводит слова Шалимова пресс-служба клуба. В воскресенье сыграем контрольный матч с молодежной командой, потом три дня выходных, и дальше мы будем работать в недельном режиме, тренироваться раз в день, заканчивать занятия будем «двусторонкой» или опять игрой с молодежью.

?Игроки хорошо готовы физически. Будем работать над улучшением индивидуальных, групповых и командных взаимодействий. К началу чемпионата мы должны поправить вещи, которые у нас не получались, а не получалось у нас многое, иначе мы бы не шли на последнем месте. Мы остаемся в Грозном, и на выходные у нас никто не уезжает.