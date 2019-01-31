"Ахмат" прибыл в Турцию на второй сбор

"Ахмат" прибыл в Турцию на второй учебно-тренировочный сбор, который продлится до 11 февраля, сообщает Твиттер грозненской команды.
Команда проведет пять контрольных матчей. Уже в пятницу грозненцы двумя составами сыграют с командами "Борац" и "Лудогорец".
К коллективу присоединился защитник Заурбек Плиев, пропустивший первый сбор. Для работы с основной командой вызван игрок молодежного состава Георгий Четвергов.
"Ахмат" прибыл в Турцию на второй учебно-тренировочный сбор, который продлится до 11 февраля. https://t.co/L4Pjr1lfI3 pic.twitter.com/LSWrUjMjvR– FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 31 января 2019 г.
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