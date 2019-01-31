"Ахмат" прибыл в Турцию на второй сбор

"Ахмат" прибыл в Турцию на второй учебно-тренировочный сбор, который продлится до 11 февраля, сообщает Твиттер грозненской команды.

Команда проведет пять контрольных матчей. Уже в пятницу грозненцы двумя составами сыграют с командами "Борац" и "Лудогорец".

К коллективу присоединился защитник Заурбек Плиев, пропустивший первый сбор. Для работы с основной командой вызван игрок молодежного состава Георгий Четвергов.