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«Ахмат» предложил болельщикам выбрать дизайн новой формы

26 января 2020, 21:01
«Ахмат» предложил болельщикам выбрать новый дизайн формы. Фото ФК «Ахмат», instagram.com/akhmatgrozny/
«Ахмат» предложил болельщикам выбрать новый дизайн формы. Фото ФК «Ахмат», instagram.com/akhmatgrozny/
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«Ахмат» на своей странице в Instagram объявил, что в сезоне-2020/21 у команды будет новая форма. Клуб из Грозного предложил болельщикам проголосовать за понравившийся дизайн футболки.

В «Ахмате» подчеркнули, что мнение большинства обязательно будет учтено при принятии окончательного решения. Голосование продлится до 31 января включительно.

Дорогие друзья! В сезоне 2020/2021 у нашей команды будет новая форма. Технический партнёр клуба предлагает разные варианты дизайна игровой формы. Мы же, в свою очередь, предлагаем нашим болельщикам путём голосования выразить своё мнение в выборе игровой футболки. Голосуйте за понравившийся вам дизайн футболки (укажите в комментариях одну из цифр). При принятии окончательного решения мнение большинства обязательно будет учтено. Голосование продлится до 31 января включительно ? Выбирать можно только один вариант!!! ? #Ахмат #Грозный

Публикация от FC «Akhmat» Grozny ? (@akhmatgrozny)

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