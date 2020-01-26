«Ахмат» предложил болельщикам выбрать дизайн новой формы

«Ахмат» на своей странице в Instagram объявил, что в сезоне-2020/21 у команды будет новая форма. Клуб из Грозного предложил болельщикам проголосовать за понравившийся дизайн футболки.

В «Ахмате» подчеркнули, что мнение большинства обязательно будет учтено при принятии окончательного решения. Голосование продлится до 31 января включительно.