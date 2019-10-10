«Ахмат» пожелал удачи Адиеву

Как уже сообщал «СЭ», Магомед Адиев заявил об уходе из тренерского штаба «Ахмата». Официальный сайт грозненцев подтвердил эту информацию.

«Магомед Адиев, несколько дней назад назначенный страшим тренером, покидает свой пост. Такое решение принял сам наставник. Адиев обратился к руководству клуба с просьбой освободить его от занимаемой должности.

«Наверное, я мог бы работать вторым тренером в любом другом клубе. Здесь — дома — я слишком пропускаю все через себя, а значит могут мешать команде», — сказал Адиев.

Он поблагодарил руководство клуба и лично президента Магомеда Даудова за приглашение и веру. Специалист поблагодарил также Игоря Шалимова, который предлагал продолжить совместную работу. Магомед Адиев пожелал удачи «Ахмату», новому тренерскому штабу, поблагодарил болельщиков.

Удачи тебе, Магомед!», — говорится в сообщении.

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