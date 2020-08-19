«Ахмат» поблагодарил Соболева за оказание первой помощи Нижичу
«Ахмат» в официальном Twitter поблагодарил нападающего «Спартака» Александра Соболева за оказание помощи Зорану Нижичу в матче 2-го тура Тинькофф-РПЛ. Защитник потерял сознание от попадания мяча в голову после удара Соболева.
Сегодня «Спартак» сообщил, что Нижич получил сотрясение мозга, но сейчас чувствует себя хорошо, и пожелал футболисту выздоровления.
«Благодарим коллег из «Спартака» за добрые пожелания в адрес Зорана Нижича. Отдельное спасибо Александру Соболеву, который оказал нашему игроку первую помощь.
Матч 3-го тура Нижич пропустит. Надеемся, уже в ближайших играх наш хорватский брат сможет играть. Спасибо всем, кто поддержал и переживал за здоровье Зорана. Футбол — больше, чем игра!!!" - говорится в сообщении «Ахмата».
Благодарим коллег из @fcsm_official за добрые пожелания в адрес Зорана Нижича.— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) August 18, 2020
Отдельное спасибо Александру Соболеву, который оказал нашему игроку первую помощь.
Матч 3-го тура Нижич пропустит. Надеемся, уже в ближайших играх наш хорватский брат сможет играть. pic.twitter.com/17lWhzjy0L