"Ахмат" победил "Оренбург" в дебютном матче Глушакова и обошел "Спартак"

"Ахмат" в матче 4-го тура чемпионата России дома победил "Оренбург" со счетом 2:1. Победный гол забил Одисе Роши. У грозненцев также отличился Евгений Харин. В составе гостей красивый гол ударом через себя забил Джордже Деспотович.

Отметим, что на 72-й минуте на замену в составе "Ахмата" вышел экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков. Для него это дебютный матч в составе грозненского клуба.

"Ахмат" вышел на девятое место в турнирной таблице, обойдя Спартак" и "Динамо". "Оренбург" потерпел четвертое поражение и занимает последнее место.

В следующем матче "Ахмат" в Грозном примет "Спартак". "Оренбург" дома сыграет с "Тамбовом".

Чемпионат России

Премьер-лига

4-й тур

"Ахмат" (Грозный) - "Оренбург" - 2:1 (0:0)

Голы: Харин, 49 (1:0). Деспотович, 64 (1:1). Роши, 70 (2:1).

"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель, Харин, Швец, Исмаэл, Бериша (Роши, 46), Иванов (Глушаков, 72), Мбенг (Понсе, 78).

"Оренбург": Довбня, Зотов (Чуканов, 68), Шахов, Сиваков, Готлиб (Козлов, 84), Терехов, Кулишев, Мишкич, Рикарду Алвеш, Фамейе (Аюпов, 58), Деспотович.

Предупреждения: Шахов, 4. Швец, 23. Нижич, 26. Деспотович, 69. Глушаков, 90+3.

Судьи: Волошин (Смоленск). Болотенков (Москва), Воронцов (Ярославль).

5 августа. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".