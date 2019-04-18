"Ахмат" победил "Анжи" в молодежном первенстве

"Ахмат" победил "Анжи" в матче 24-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (2:0). Дублем отметился нападающий Тимур Осмоловский.

"Ахмат" набрал 30 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. "Анжи" с 13 баллами располагается на последней строчке.

Молодежные команды

24-й тур

"Анжи - мол." (Махачкала) - "Ахмат - мол." (Грозный) - 0:2 (0:1)

Голы: Осмоловский, 45 (0:1). Осмоловский, 49 - с пенальти (0:2).

Судья: Савин (Санкт-Петербург).

18 апреля. Грозный. Стадион им. Билимханова.

Все о молодежном первенстве - здесь