17:02 18 апреля | Футбол — РПЛ

"Ахмат" победил "Анжи" в молодежном первенстве

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"Ахмат" победил "Анжи" в матче 24-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (2:0). Дублем отметился нападающий Тимур Осмоловский.

"Ахмат" набрал 30 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. "Анжи" с 13 баллами располагается на последней строчке. 

Молодежные команды 

24-й тур 

"Анжи - мол." (Махачкала) - "Ахмат - мол." (Грозный) - 0:2 (0:1)

Голы: Осмоловский, 45 (0:1). Осмоловский, 49 - с пенальти (0:2). 

Судья: Савин (Санкт-Петербург).

18 апреля. Грозный. Стадион им. Билимханова.

Анжи - мол. - Ахмат - мол.

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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