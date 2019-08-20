«Ахмат» оспаривает удаление Уциева. Егоров считает, что гнев игроков и тренера «Зенита» спровоцировал Матюнин

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на пресс-конференции в Москве прокомментировал судейство бригады Алексея Матюнина в матче 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат» (0:0).

— Можете описать красную карточку Уциева? — вопрос Егорову.

— «Ахмат» написал на КДК, чтобы отменить эту карточку. Может получится так, что я вам скажу одно, а комиссия решит другое. Действия арбитра я могу объяснить, а по карточке не хотел бы.

— Тогда ваше мнение.

— Вопрос в том, что, если арбитр посчитал, что для него это красная карточка, значит, он поступил абсолютно правильно. Арбитр поступил правильно, остановив матч. Что касается выбранной Алексеем манеры судейства. Можно говорить о том, что, может, где-то он расслабился, подумал, что будет легкая игра. И принимал достаточно спорные решения. Что касается ситуации, которая подлила масла в огонь (с четырьмя добавленными минутами и общением зенитовцев в центральном круге), то, естественно, если такие вспышки происходят, нерв напрягался. Если такие ситуации происходят, это на совести арбитра. Он должен управлять этим процессом. Было добавлено четыре минуты, полторы из них не играли. (Александр Рогулев)

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