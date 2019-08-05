"Ахмат" - "Оренбург": невероятный гол Деспотовича и ошибка Довбни

"Ахмат" победил "Оренбург" в заключительном матче 4-го тура премьер-лиги (2:1). Голами отметились хавбеки грозненцев Евгений Харин и Одисе Роши, а также форвард оренбуржцев Джордже Деспотович.
Харин открыл счет на 49-й минуте, пробив в левый угол после неразберихи в штрафной "Оренбурга".
📹 Евгений Харин открывает счет в матче #АхматОренбург!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 5, 2019
📺 Смотрите в прямом эфире #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 МАТЧ! Клуб
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r https://t.co/NxB0zSmKIZ
На 64-й минуте счет сравнял Деспотович - он забил гол мощнейшим ударом через себя.
💪🏻 Невероятный гол Джордже Деспотовича!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 5, 2019
📺 #АхматОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 МАТЧ! Клуб
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/EdZo244oSa
"Ахмат" отыгрался на 70-й минуте - Роши забил гол после ошибки голкипера Александра Довбни.
⚽ Второй мяч «Ахмата» в ворота «Оренбурга» забивает Одисе Роши!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 5, 2019
📺 #АхматОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 МАТЧ! Клуб
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r https://t.co/5eCGutyBe7
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр