21:34 5 августа | Футбол — РПЛ

"Ахмат" - "Оренбург": невероятный гол Деспотовича и ошибка Довбни

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"Ахмат" победил "Оренбург" в заключительном матче 4-го тура премьер-лиги (2:1). Голами отметились хавбеки грозненцев Евгений Харин и Одисе Роши, а также форвард оренбуржцев Джордже Деспотович.

Харин открыл счет на 49-й минуте, пробив в левый угол после неразберихи в штрафной "Оренбурга".

На 64-й минуте счет сравнял Деспотович - он забил гол мощнейшим ударом через себя.

"Ахмат" отыгрался на 70-й минуте - Роши забил гол после ошибки голкипера Александра Довбни

 

Ахмат - Оренбург

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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