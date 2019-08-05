"Ахмат" - "Оренбург": невероятный гол Деспотовича и ошибка Довбни

"Ахмат" победил "Оренбург" в заключительном матче 4-го тура премьер-лиги (2:1). Голами отметились хавбеки грозненцев Евгений Харин и Одисе Роши, а также форвард оренбуржцев Джордже Деспотович.

Харин открыл счет на 49-й минуте, пробив в левый угол после неразберихи в штрафной "Оренбурга".

На 64-й минуте счет сравнял Деспотович - он забил гол мощнейшим ударом через себя.

"Ахмат" отыгрался на 70-й минуте - Роши забил гол после ошибки голкипера Александра Довбни.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр