"Ахмат" - "Оренбург": Харин открыл счет в матче

Полузащитник "Ахмата" Евгений Харин забил гол на 49-й минуте матча 4-го тура чемпионата России с "Оренбургом".

Затяжную атаку провел "Ахмат", форвард хозяев Аблай Мбенг не смог пробить с 11-ти метров, но мяч придержал. Защитник гостей Виталий Шахов​ пытался сделать вынос, но тут же набежал Харин и пробил в левый угол.

"СЭ" проводит текстовую трансляцию матча 4-го тура "Ахмат" - "Оренбург".

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