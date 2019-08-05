18:51 5 августа | Футбол — РПЛ

"Ахмат" – "Оренбург": Глушаков в запасе хозяев

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Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Оренбурга" на матч 4-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет на стадионе "Ахмат Арена", начало – в 20.00 (мск).

Стартовый состав "Ахмата": Городов – Уциев, Семенов, Нижич, Анхель – Харин, Исмаэл, Бериша, Иванов, Швец – Мбенг.

Запасные: Гудиев, Мусалов, Глушаков, Кадыров, Гащенков, Роши, Шиманьски, Михалак, Митришев, Понсе Нуньес.

Стартовый состав "Оренбурга": Довбня – Зотов, Сиваков, Терехов, Шахов, Готлиб –Кулишев, Мишкич, Рикарду Алвеш – Фламайе, Деспотович.

Запасные: Руденко, Козлов, Маляров, Аюпов, Бидловский, Чуканов.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча 4-го тура "Ахмат" - "Оренбург".

 

Ахмат - Оренбург

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