«Ахмат» обыграл «Урал» в матче «молодежек», Садулаев сделал хет-трик

«Ахмат» выиграл у «Урала» (3:0) в матче 16-го тура молодежного первенства России. У гостей в этой игре было два удаления.

В составе победителей хет-трик сделал Лечи Садулаев. «Ахмат» набрал 22 очка и занимает девятое место. У «Урала» 19 очков и 11-е место.

Молодежные команды

16-й тур

«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 3:0 (2:0)

Голы: Садулаев, 43 — с пенальти (1:0). Садулаев, 45 (2:0). Садулаев, 67 (3:0).

Удаления: Некрасов («Урал — мол.»), 57. Гейкин («Урал — мол.»), 86.

Судья: Рубцов (Нижний Новгород).

8 ноября. Грозный. Стадион им. Билимханова.