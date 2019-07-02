"Ахмат" обыграл "Штурм" в дебютном матче Глушакова

"Ахмат" выиграл у "Штурма" (3:0) в товарищеском матче. В составе победителей отличились Аблай Мбенг, Олег Иванов и Андрес Понсе.
Новичок команды полузащитник Денис Глушаков вышел на поле во втором тайме.
Товарищеский матч
"Штурм" (Австрия) - "Ахмат" (Россия) - 0:3 (0:1)
Голы: Мбенг, 34 (0:1). Иванов, 50 (0:2). Понсе, 83 - с пенальти (0:3).
"Ахмат" (стартовый состав): Городов, Нижич, Анхель, Семенов, Уциев, Садулаев, Бериша, Швец, Роши, Иванов, Мбенг.
2 июля. Ильц. Стадион "Sportplatzweg".
С крупным счётом 3-0 «Ахмат» обыграл «Штурм». Победу грозненцам принесли точные удары Мбенга, Иванова и Понсе, который реализовал пенальти. Дебютировали за грозненцев Михалак и Глушаков, вышедшие на поле во втором тайме. pic.twitter.com/Yid8khp9G6— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 2 июля 2019 г.
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