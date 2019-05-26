"Ахмат" обыграл "Ростов" и обошел дончан в турнирной таблице

Грозненский "Ахмат" в матче заключительного тура Российской премьер-лиги обыграл "Ростов" в домашнем матче.

Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный забитый мяч на счету Аблая Мбенга, который смог отличиться на 38-й минуте встречи.

После этой победы грозненцы набрали 42 очка и поднялись на восьмую строчку, на счету ростовчан - 41 набранный балл по итогам чемпионата и девятое место в таблице.

"Ахмат" (Грозный) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 1:0 (1:0)

Гол: Мбенг, 38.

"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Семенов (Гащенков, 46), Нижич, Мохаммади, Анхель, Иванов, Швец, Бериша (Роши, 77), Исмаэл (Садулаев, 89), Мбенг.

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Сигурдссон, Логашов (Калачев, 65), Чернов, Плиев (Новосельцев, 82), Хаджикадунич, Гацкан, Ионов, Глебов, Шомуродов, Зайнутдинов (Попов, 65).

Предупреждения: Сигурдссон, 8. Семенов, 19. Ионов, 44. Плиев, 48. Глебов, 52. Калачев, 78. Гацкан, 83.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Аверьянов (Москва), Лунев (Новосибирск).

26 мая. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

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