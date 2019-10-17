«Ахмат» обыграл «Локомотив» в матче молодежных команд
17 октября 2019, 16:56
В матче 13-го тура молодежного первенства России «Ахмат» выиграл у «Локомотива» (1:0).
Единственный мяч на десятой минуте забил Илья Мосейчук. «Ахмат» набрал 19 очков и занимает восьмое место. У «Локо» 24 очка и вторая позиция.
Молодежные команды
13-й тур
«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 1:0 (1:0)
Гол: Мосейчук, 10.
Судья: Лацвиев (Шахты).
17 октября. Грозный. Стадион им. Билимханова.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...