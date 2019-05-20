"Ахмат" объявил о продлении контракта с Семеновым

"Ахмат" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Андреем Семеновым. Новое соглашение с 30-летним россиянином рассчитано на 3 года.

Ранее о продлении контракта с Семеновым сообщил президент "Ахмата" Магомед Даудов в своем Инстаграме.

Андрей Семенов подписал новый контракт с ФК "Ахмат" https://t.co/DWSHzpvopJ pic.twitter.com/YRqDHqnY3p – FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 20 мая 2019 г.

Семенов выступает за "Ахмат" с 2014 года. В текущем сезоне он провел 27 матчей за грозненцев и забил 1 гол. Клуб из столицы Чечни занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков после 29 туров.

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